الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول فول الصويا خلال شهر يونيو

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول فول الصويا مراعاتها، خلال شهر يونيو، وتمثلت التوصيات في الآتي.

أهم التوصيات الخاصة بمحصول فول الصويا

  • ينصح بالعناية بعملية نقاوة الحشائش والعزيق اولًا بأول خلال الستة اسابيع الاولى من الزراعة.
  • يتم الخف بعد تكامل التكشف حيث يترك 2- 3 نباتات في الجورة الواحدة حسب المسافات بين الجور. وفي حالة الزراعة سرسبة تخف النباتات على مسافة 4 – 5 سم (20 نبات في المتر الطولي).
  • يتم الري كل 15 يوم في اراضي الوادي وكل 5-8 ايام في الاراضي الجديدة حسب قوام التربة.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
البرسيم المسقاوي:
• يتم أخذ الحشة الأخيرة من البرسيم المسقاوي المخصص لإنتاج البذرة وتكــــون في 20-25 إبريل وترك النموات الجديدة من البرسيم لإعطاء نموات جيدة تنتج محصول بذرة جيد.
• يمكن عمل دريس من البرسيم الزائد أوالفائض عن حاجة الحيوان.
• يراعي أن تكون المساحات المخصصة للرباية أن تكون خالية من الحامول وفي حالة ظهور بقع من الحامول في الحقول المخصصة للرباية ينصح برش البقع المصابة بالمبيد الموصي به.
بنجر العلف:
• يتم حصاد المجموع الخضري من البنجر وتغذية الحيوانات علية.
البرسيم الحجازي:
• يتم الحش والرش بالعناصر بعد الحش بأسبوع.
محاصيل العلف الصيفية:
(دخن – سورجم – حشيشة السودان – لوبيا العلف – جوار – ذرة ريانه)
• تجهيز المساحات المخصصة لزراعة محاصيل العلف عقب فول بلدي أو قمع مبكر.
• يتم تجهيز الأرض من حرث وتزحيف وتسوية للتربة وإضافة 20-30م2 سماد بلدي قبل الحرث لضمان التوزيع وزيادة الكمية في حالة الأراضي الرملية.
 

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول فول الصويا خلال شهر

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