الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحضور وزيرة الثقافة.. الأوبرا تستضيف الباليه الوطنى اليونانى لأول مرة

أوبرا
أوبرا

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ونيقولاوس باباجيورجيو، سفير اليونان لدى القاهرة، عرض "الرقص مع ظلي" لفرقة "الباليه الوطني اليوناني"، والذي تستضيفه دار الأوبرا، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لأول مرة، وتقرر تخصيص عوائده لصالح المستشفى الذي أسسته منظمة العمل اليوناني الإفريقي في مدينة بني سويف.

txt

احتفالا بذكراها السنوية.. الأمسية الـ 26 لـ"أرواح في المدينة" على مسرح الأوبرا الصغير

txt

إيرادات الأربعاء.. "السرب" يتفوق على "فاصل من اللحظات اللذيذة"

txt

شخصيات حقيقية وشبه كل الناس.. صناع "الوصفة السحرية" يكشفون كواليس المسلسل

txt

أنغام تكشف لمتابعيها تشوقها لجمهور "موازين"

txt

أعمال كوكب الشرق في معهد الموسيقى العربية.. الأحد

txt

انطلاق عرض أول حلقتين من "أم الدنيا" على WATCH IT

txt

"الأوبرا" تحتفل بذكرى 30 يونيو بـ"سهرة الشعب"

txt

750 عملا على مدار أكثر من نصف قرن في حياة “المليجي”

txt

أيمن سلامة: مصر مليئة بالكتاب الشاطرين والجيدين للغاية

txt

شذى حسون تطرح أغنيتها الجديدة "بنادي عليك" من أسوان (فيديو)

وأكدت وزيرة الثقافة عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون الثقافي المستمر والمثمر، ودوره في إحداث التقارب البنّاء بين الشعبين، وأشادت وزيرة الثقافة بالمستوى الإبداعي المتميز للعرض.

الرقص مع ظلى

يذكر أن عرض "الرقص مع ظلي" ظهر للنور عام 2019، وحقق نجاحا كبيرا بقاعة "ستافروس نياركوس" وكتب موسيقاه "مانوس هاوجيداكيس"، وصمم رقصاته "كونستانتينوس ريجوسي"، ويعبر عن الاعتراف بما يحدث فى الحياة، وما يحمله الإنسان للأبد.

وتشهد الليلة الثانية لفرقة "الباليه الوطني اليوناني"، اليوم الجمعة، عرض "عودة الصيف"، الذي ينقسم لجزءين، الأول بعنوان "نقطة اللا عودة"، موسيقى "جيورجوس كومينداكيس"، وتصميم رقصات "لونيس ماندافونيس"، والثاني بعنوان "ليالي الصيف"، موسيقى "هيكتور بيرليوز" وتصميم رقصات "كونستانتينوس ريجوسي"، وينتميان للرقص الحديث، ومفرداتهما وجذورهما من الباليه الكلاسيكي التقليدي، ليعكسا العديد من المشاعر الإنسانية.

وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني البالية اليوناني الإفريقي بني سويف الافريقي

مواد متعلقة

احتفالًا بذكراها السنوية.. الأمسية الـ26 لـ"أرواح فى المدينة" على مسرح الأوبرا الصغير

إيرادات الأربعاء.. "السرب" يتفوق على "فاصل من اللحظات اللذيذة"

شخصيات حقيقية وشبه كل الناس.. صناع "الوصفة السحرية" يكشفون كواليس المسلسل

أنغام تكشف لمتابعيها تشوقها لجمهور "موازين"

أعمال كوكب الشرق في معهد الموسيقى العربية.. الأحد

انطلاق عرض أول حلقتين من "أم الدنيا" على WATCH IT

"الأوبرا" تحتفل بذكرى 30 يونيو بـ"سهرة الشعب"

750 عملا على مدار أكثر من نصف قرن في حياة “المليجي”

الأكثر قراءة

عاجل.. الأرصاد: استمرار تأثير الموجة الحارة الشديدة على البلاد

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

"الجزارين": انخفاض كبير فى أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

ماجد حبته

.. والشراكة المصرية الكورية

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

صور

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

سهرة الحلم.. تدريبات المنتخب استعدادًا لبوركينا فاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها