الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاكتئاب وقصة حب فاشلة.. القصة الكاملة لتصدر أميرة هانى الترند

أميرة هاني
أميرة هاني

تصدرت النجمة أميرة هاني، ترند البحث عبر موقع البحث الشهير “جوجل”، خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها في برنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري.

تعد الفنانة أميرة هاني من ضمن الفنانات اللائي قدمن العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، فهى ابنة شقيقة الفنانة نبيلة عبيد، التي ساندتها لدخول مجال الفن، وأشركتها في مسلسل “العمة نور”.

أثارت أميرة هاني، ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا والمواقع خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها مرة أخرى إعلاميًا بعد اختفائها عن الشاشات لفترة طويلة، وتزامنًا مع تصدرها الترند يرصد موقع “الدستور” في تقريره لمتابعي أخبار النجوم، أبرز التصريحات التي صدرتها الترند، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

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الاكتئاب وقصة حب فاشلة.. القصة الكاملة لتصدر أميرة هاني الترند

قالت أميرة هاني، إن سبب ابتعادها عن التمثيل هو علاقة عاطفية فاشلة وأثرت بشكل كبير على نفسيتها، خاصة بعد أن تحدت أهلها للموافقة على خطبتها لأحد الأشخاص بعد قصة حب كبيرة.

أضافت أثناء حديثها، أن بعد فترة من خطبتها اكتشفت أن خطيبها يريد الحياة بحرية بعد الزواج، ما مثل لها صدمة كبيرة وقررت الابتعاد عنه ودخلت في حالة شديدة من الاكتئاب، جعلتها تنام ساعات طويلة من يومها.

أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها

أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها: «أتمناله الخير»

وعلى هذا الصعيد، أعلنت الفنانة أميرة هانى فسخ خطوبتها عقب 3 أشهر من الاحتفال بالخطوبة، وتزامنًا مع عيد الحب.

وكتبت أميرة على حسابها بموقع "فيسبوك": "بعد مناقشات وخلافات دامت شهورًا وكان آخرها ليلة البارحة، بمناسبة عيد الحب قررت أبلغكوا أني انفصلت عن الشخص الذي كنت مرتبطة به فى آخر عام، ووصلنا لاتفاق ليلة البارحة وهو أننا "اتفقنا ألا نتفق" ! أتمناله الخير وربنا يوفق الجميع".

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