البنك الدولى: برنامج صعيد مصر نموذج يمكننا الاستفادة منه

قال مسئولون في البنك الدولي، إن ما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يمثل نموذجًا جيدًا يمكن استفادة البنك الدولي منه في دول أخرى ذات سياقات مشابهة، معربة عن تطلع البنك الدولي لاستمرار دعم وزارة التنمية المحلية في دمج الممارسات البيئية والاجتماعية لبرنامج تنمية الصعيد في النظام الوطني، وتمكين الإدارة المحلية من أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية في هذا الصد للبناء علي النجاحات التي حققها البرنامج.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرالتنمية المحلية ومدير برنامج تنمية الصعيد، سنايت عاسفة، مدير التنمية الاجتماعية والشمول الاجتماعي بالبنك الدولي، وأمل فلتس، خبيرة البنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التعاون الدولي وأعضاء من المكتب التنسيقي للبرنامج.

توسيع مجالات عمل إشراك المواطنين في عملية التنمية المحلية

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتوسيع مجالات عمل إشراك المواطنين في عملية التنمية المحلية وتعميمها على المستوى الوطني وتم التركيز أيضًا على النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظات المستهدفة.

أكد مساعد وزير التنمية المحلية أهمية دمج المجتمعات المحلية في دورة حياة مشروعات الاستثمار العام، لافتًا إلى أنه تم تطوير برامج الإدارة المحلية بمصر، بالإضافة إلى تنويع مجالات توزيع الموازنة الاستثمارية للمحافظات والحكومة المحلية، كما تم التأكيد على أهمية إصدار دليل إرشادي لتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية على البرامج الرئيسية والفرعية للإدارة المحلية بالتعاون مع البنك الدولي.

تعزيز الشمول الاجتماعي ودمج سياسات إشراك المواطنين في العمل الحكومي

وأعربت مدير التنمية الاجتماعية والشمول الاجتماعي بالبنك الدولي عن تقديرها جهود وزارة التنمية المحلية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تعزيز الشمول الاجتماعي ودمج سياسات إشراك المواطنين في العمل الحكومي المصري.