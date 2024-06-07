الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف لمساجد شمال سيناء

أوقاف شمال سيناء
أوقاف شمال سيناء

انطلقت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى مساجد شمال سيناء (الشيخ زويد-الجورة- رفح٢)، صباح اليوم الجمعة.

وتضم القافلة 3 من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "أفضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة".

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

أوقاف شمال سيناء
أوقاف شمال سيناء
أوقاف شمال سيناء
أوقاف شمال سيناء
أوقاف شمال سيناء
أوقاف شمال سيناء
مساجد شمال سيناء الأزهر الشريف الأوقاف دار الافتاء المصرية الشيخ زويد

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