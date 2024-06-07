الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هشام آمنة: إعداد خارطة تطوير ودعم اللا مركزية فى وحدات الإدارة المحلية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مخططات تنمية الصعيد تسير بشكل منتظم، وأن هناك توجيهات بالتوسع في المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين وتؤثر بشكل مباشر في حياتهم.

لفت وزير التنمية المحلية إلى النجاحات التي أحرزتها سياسات وآليات عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على الصعيد الوطني من زيادة رضا المواطنين وأصحاب الأعمال سواء عن الخدمات المقدمة في تحسين البنية الأساسية أو تحسين بيئة ومناخ الأعمال، منوهًا أنها أسفرت عن توافق القيادة السياسية مع مجموعة البنك الدولي لدعم توسيع نطاق الإصلاحات التي تم تجريبها في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على الصعيد الوطني، ووضعها ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية وعدد من الاستراتيجيات الوطنية خلال المرحلة القادمة؛ وكذا استرشاد الحكومة المصرية بالدروس المستفادة من البرنامج والبناء على مخرجاته في عدد من المشروعات التنموية الجارية لتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

دعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية

أضاف وزير التنمية المحلية قائلا، إن وزارة التنمية المحلية قامت بإعداد خارطة طريق تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية لتعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج في تطوير وتمكين الإدارة المحلية، والتي تتضمن تصور تطبيقي ملائم للسياق المصري يستهدف تفعيل بعض المواد في التشريعات والقوانين القائمة والخاصة الداعمة للتوجه نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية.

 تحقيق التنمية الإقليمية

أكد اللواء هشام آمنة، إن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وعملية إصلاح وتطوير الإدارة المحلية وحوكمتها هي عملية مستمرة وتدريجية وستستمر الحكومة المصرية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبالتكامل مع المشروعات القومية علي رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مواصلة جهودها لتقليص الفجوات التنموية الموجودة بين الريف والحضر، وتمكين مستويات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المواطنين بصورة أكثر كفاءة.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المشروعات التنموية تحسين البنية الأساسية وزارة التنمية المحلية الادارة المحلية لتنمية الإقليمية

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