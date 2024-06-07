حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 7 يونيو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن تصل الحرارة إلى ذروتها اليوم، لتكون حالة الطقس شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، وتزداد كتل الهواء الساخنة اليوم الجمعة، لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

حالة الطقس اليوم الجمعة 7 يونيو

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 7 يونيو، حيث تشهد البلاد استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: 41 درجة.

السواحل الشمالية: 31 درجة.

جنوب سيناء: 42 درجة.

شمال الصعيد: 42 درجة.

جنوب الصعيد:46 درجة.

حالة الطقس غدًا

أكدت الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

وأفادت الأرصاد الجوية بينما يسود ليلا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية كما ظهرت الشبورة المائية الخفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

توقعت "الأرصاد" أن حالة الطقس حالة الطقس خلال الأسبوع، تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

قالت الأرصاد إن حالة الطقس السبت 8 يونيو وحتى الثلاثاء 11 يونيو، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

ومن السبت 8 يونيو من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:4) درجة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تواصل الموجة الحارة ضرب محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، رغم انخفاض درجات الحرارة بمقدار درجتين عن أمس، لتسود أجواء حارة، مع نشاط ملحوظ للرياح.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد محافظة الإسكندرية، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى منها 31 درجة مئوية والصغرى 21 درجة، مع رياح نشطة بلغت سرعتها 32 كم/الساعة.