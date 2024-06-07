"تاريخ الهامش".. قراءات في شعر العامية المصرية على طاولة "نوافذ ثقافية"

يحل الكاتب حاتم مرعي في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات نوافذ ثقافية، والتي تعقد في الثامنة والنصف مساء اليوم، وذلك بمقر نادي منتخب السويس القديم بالملاحة، بمحافظة السويس.

تشهد الأمسية مناقشة كتاب “تاريخ الهامش.. قراءات في شعر العامية المصرية”، والصادر حديثا عن دار الأدهم للنشر، للكاتب الشاعر حاتم مرعي. ويناقش الكتاب كل من: الناقد إبراهيم عاطف، والناقد محمد علي عزب، ويدير الأمسية الكاتب إبراهيم جمال.

وبحسب الشاعر حاتم مرعي، يتناول كتابه “تاريخ الهامش”، تجارب شِعرية، كُتبت بالعامية المصرية في حقبة محددة، تُظهر التنوع في أشكال الإبداع بالعامية المصرية من خلال مجموعة دواوين صدرت منذ التسعينيات وحتى الآن.

يقدم “مرعي” في كتابه تاريخ الهامش.. قراءات في شعر العامية المصرية"، محاوِلةً رصد حركة تطور شِعر العامية المصرية من الشِّعر الشَّعبي بكل ما يحمله من القيم الشفاهية، وحتى مرحلة التدوين وظهور قصيدة العامية التي تعتمد تقنيات القصيدة الفصيحة، بكل طموحاتها في التجدد، عبر لهجة محلية وُلدت من رحم العربية الأم، وترعرعت على ضفاف النيل؛ لتعبر عن طموح الإنسان المصري والعربي في مجتمع أفضل تسوده قيم الحق والخير والجمال والحرية.

قراءات في مشهد العامية بمنطقة القناة وسيناء

يحتوي كتاب “تاريخ الهامش”، أيضا على قراءات في مشهد العامية بمنطقة القناة وسيناء، كتبت بتكليف من أمانة مؤتمر أدباء الإقليم عامي 2013 ــ 2021، وهي لا تعبر بشكل قاطع عن مشهد العامية بالمنطقة الذي هو جزء من مشهد العامية الحالي بمصر، نظرا لأنها ترصد الدواوين التي صدرت عن مشروع النشر الإقليمي بهيئة قصور الثقافة في هذا الوقت، وهذا في حد ذاته لا يعبر عن المشهد كاملا، لكنها نماذج مطروحة، فهناك كثير من الدواوين التي صدرت عن دور نشر خاصة قد تكون أضعاف هذا الكم الذي تتناوله القراءة.

يشار إلى أن “حاتم مرعي”، من مواليد محافظة السويس 1964، صدر له العديد من المجموعات الشعرية، نذكر من بينها دواوين: لقطات من حزن قديم عام 2001 ــ ديوان كوابيس قديمة عام 2004 ــ وديوان ريحة ملايكة وصدر عام 2009 ــ بسكوتة على شعب جعان 2014 ــ وديوان حِنَّة سويسي 2018.