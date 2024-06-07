الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الشيوخ" يناقش تقرير اللجان حول "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ خلال اجتماعات اللجان الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان: التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوي العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعي الفرص.. والتحديات".

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الهيئات الحكومية

وأوضح التقرير الذي تم إعداده "أن اللجنة المشتركة الدراسة طالعت الدراسة المحالة إليها، واستمعت إلى رؤى ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، ومناقشات الأعضاء، واستحضرت أحكام الدستور، ونصوص اللائحة الداخلية للمجلس، واستبان لها أهمية هذه الدراسة المتخصصة التي تناولت موضوعا يتعلق بالمستقبل وبناءه والخوض في غماره، إذ أن موضوع الذكاء الاصطناعي وتطوراته وانعكاساته بإيجابياته وسلبياته إنما يمثل ركيزة النظر إلى المستقبل وكيفية الاستعداد له والتعامل مع متطلباته واستحقاقاته. 

المجالات التكنولوجية الحديثة

ونوَّه التقرير بكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "۱" في أبريل الماضي ۲۰۲٤، حينما طلب من أولياء أمور الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية أن يشجعوا أبناءهم على الالتحاق بالمجالات التكنولوجية الحديثة التي تدر على ذويهم وعلى الدولة مليارات الدولارات سنويًا، وكان يقصد بهذا مجال الذكاء الاصطناعي.

مجلس الشيوخ الشباب والرياضة التعليم والبحث العلمي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطاقة القوى العاملة الذكاء الاصطناعي

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