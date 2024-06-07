الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكثر من 60 ألف مستفيد بمرحلتي الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في الإسكندرية

حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة غادة ندا- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن إتمام المرحلتين الأولى والثانية من الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بجميع المناطق والإدارة الطبية بمحافظة الإسكندرية، والتي استمرت من 26 مايو حتى 6 يونيو الجاري، واستهدفت 61 ألفا و658 مستفيدا من السيدات والرجال والأطفال بجميع عيادات الحملة.

وأوضحت وكيل صحة الإسكندرية، أنه تم خلال الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة لعدد 18 ألفًا 962 سيدة، كما حصلت 12 ألفًا و113 سيدة في سن الإنجاب على وسائل تنظيم الأسرة كما تم ايضًا خلال الحملة تقديم خدمات كشف الباطنة لعدد 3 آلاف 416 مريضا من الرجال والسيدات وكذلك كشف أطفال لعدد 3 آلاف 160 طفلا من المترددين.

من جهتها، قالت الدكتورة هنادي سامي، مدير إدارة تنظيم الأسرة، إنه تم عمل أشعة تليفزيونية لـ 3 آلاف 578 سيدة ومتابعة حمل ل 698 سيدة حامل وكشف نساء لـ3 آلاف 502 سيدة، كما تم تقديم المشورة إلى 16 ألفًا 239 منتفعة فى سن الانجاب وأكدت أن جميع الخدمات يتم تقديمها بالمجان.

وخلال الحملة، تفقد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، انتظام سير العمل بالحملة وتوافر وسائل تنظيم الأسرة بالعيادات الثابتة والمتنقلة ومدى إقبال المنتفعات ورضائهن عن الخدمات المقدمة بالحملة.

40 ندوة للتوعية بفوائد تنظيم الأسرة

وقد تم على هامش الحملة إقامة 40 ندوة إعلامية بحضور رجال الدين من أئمة الأوقاف للتوعية عن أهمية المباعدة بين الولادات وفوائد تنظيم الأسرة للأم والطفل والأسرة والمجتمع، وكان عدد الحضور 1260 سيدة و150 رجلا، وتم أيضًا عمل معارض لعضوات نوادي المرأة.

وتقدمت مديرية الشئون الصحية الشكر والتقدير لكل جهات المجتمع المدني التي شاركت في الحملة والتي كان لها دور بارز في إنجاح الحملات بجميع المناطق الطبية.

الجدير بالذكر أن  المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت عنوان "حقك تنظمي" بالمجان تضمنت بمناطق (المنتزة- شرق-  وسط- العجمي) في الفترة من 26-30 مايو 2024، والمرحلة الثانية للحملة التنشيطية تضمنت مناطق (الجمرك- غرب- العامرية- برج العرب) في الفترة من 2- 6 يونيو 2024.

حملة تنظيم الأسرة بالإسكندرية
حملة تنظيم الأسرة بالإسكندرية
حملة تنظيم الأسرة بالإسكندرية
حملة تنظيم الأسرة بالإسكندرية
حملة تنظيم الأسرة بالإسكندرية
حملة تنظيم الأسرة بالإسكندرية
حملة تنظيم الأسرة بالإسكندرية
حملة تنظيم الأسرة بالإسكندرية
وزارة الصحة الحملة التنشيطية حقك تنظمي صحة الإسكندرية الصحة الإنجابية

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