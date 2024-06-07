الخارجية الروسية تكشف عن دليل يثبت تورط واشنطن فى الحرب مع أوكرانيا

قالت الخارجية الروسية إن العثور على شظايا "هيمارس" على أراضيهم يدل على تورط الولايات المتحدة المباشر في الحرب، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

"كييف" تقصف أهدافًا في العمق الروسي بصواريخ "هيمارس" الأمريكية

كانت روسيا قد هاجمت الثلاثاء الماضي أهدافًا للقوات الأوكرانية باستخدام منظومة "باستيون" المضادة للسفن، وسط تقارير تشير إلى أن كييف قد تكون استخدمت صواريخ "هيمارس" التي زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد أهداف في روسيا، والتي حذر الكرملين في "عواقب وخيمة" حال حدوث ذلك.