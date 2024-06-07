الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الروسية تكشف عن دليل يثبت تورط واشنطن فى الحرب مع أوكرانيا

لافروف
لافروف

قالت الخارجية الروسية إن العثور على شظايا "هيمارس" على أراضيهم يدل على تورط الولايات المتحدة المباشر في الحرب، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. 

"كييف" تقصف أهدافًا في العمق الروسي بصواريخ "هيمارس" الأمريكية

كانت روسيا قد هاجمت  الثلاثاء الماضي أهدافًا للقوات الأوكرانية باستخدام منظومة "باستيون" المضادة للسفن، وسط تقارير تشير إلى أن كييف قد تكون استخدمت  صواريخ "هيمارس" التي زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد أهداف في روسيا، والتي حذر الكرملين في "عواقب وخيمة" حال حدوث ذلك.

الخارجية الروسية هيمارس شظايا هيمارس الولايات المتحدة تورط الولايات المتحدة

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