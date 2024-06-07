الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كوستاريكا تستهل مشوارها بتصفيات المونديال بفوز ساحق على سانت كيتس ونيفيس

منتخب كوستاريكا
منتخب كوستاريكا

حقق منتخب كوستاريكا، فوزا كبيرا على ضيفه سانت كيتس ونيفيس، برباعية دون رد، في مستهل مشوار الفريقين في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي «كونكاكاف» المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت رباعية كوستاريكا بتوقيع أورلاندو جالو الذي سجل ثنائية (40 و50)، وخوسيمار ألكوسير (82) وآندي روخاس (84).

وأثرت الأمطار الغزيرة التي هطلت على عاصمة كوستاريكا، على حركة الكرة على أرض ملعب سان خوسيه الوطني.

ويتواجد منتخب كوستاريكا ضمن المجموعة الثانية من الدور الثاني للتصفيات، والتي تضم أيضًا إلى جانب سانت كيتس ونيفيس، جزر البهاما وجرنادا وترينيداد وتوباجو.

وكانت التصفيات قد انطلقت الأربعاء الماضي، بتعادل ترينيداد وتوباجو أمام جرانادا بنتيجة 2-2.

وبذلك، تتصدر كوستاريكا، المجموعة برصيد 3 نقاط، وستحل ضيفة على جرانادا الأحد المقبل، بينما يستقبل منتخب جزر البهاما، نظيره ترينيداد وتوباجو غدا السبت.

وفي إطار الجولة ذاتها، تغلب منتخب هايتي على سانت لوسيا، بهدفين مقابل هدف، بينما تغلبت بنما على ضيفتها جيانا، بهدفين دون رد.

وحققت كوبا فوز مستحقا على كوبا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين حسم التعادل السلبي، بنتيجة مواجهة السلفادور وبورتريكو.

كوستاريكا سانت كيتس ونيفيس كأس العالم 2026 تصفيات أمريكا الشمالية ترينيداد وتوباجو

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