الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الإسكان: تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحى الحضر بمحافظة مطروح

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب، وصرف صحى الحضر، لخدمة أهالى محافظة مطروح، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات، حيث يجرى تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، وهى، مشروع محطة تحلية مياه البحر شرق مطروح (الرميلة 4)، ومشروع تصميم وإنشاء الخطوط الناقلة لمياه محطة تحلية شرق مطروح وحتى الخزانات الاستراتيجية، كما يجرى إعداد التصميمات لتنفيذ مشروع استكمال شبكات مياه سيدي براني.

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وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الطرق والمحاور الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة

تنفيذ 5 مشروعات لصرف صحي الحضر

وقال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لصرف صحى الحضر، بمراكز (العلمين – النجيلة – براني – السلوم)، وتشمل، 12 محطة رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوه، ومشروع توسعات محطة معالجة مطروح، بالإضافة إلى محطات الرفع أرقام (7-8-9)، ومشروع تصميم وتنفيذ صرف صحي المناطق المحرومة بنطاق المرحلتين الثانية والثالثة بمدينة مرسي مطروح، ومشروع صرف صحى مدينة السلوم، ومشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة العلمين.

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وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات لصرف صحى الحضر، وهى، مشروع صرف صحي الحمام المتكامل، ويشمل محطة المعالجة و4 محطات رفع، ومشروع استكمال تصميم وتنفيذ صرف صحي المرحلة الثالثة بمدينة مرسي مطروح، ويشمل 3 محطات رفع، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة سيوه، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة سيوه.

وكان قد تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات الطرق والمحاور الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكدًا أهمية دفع العمل بمشروعات الطرق الجاري تنفيذها التي تُعد شرايين تنمية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بشكل عام.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، والتى يتم تنفيذها فى إطار خطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة، والتيسير على سكان مدينة القاهرة الجديدة، موجهًا بالاهتمام بأعمال الزراعة وتجميل الطرق، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية للحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال بتلك المشروعات.

الدكتور عاصم الجزار الاسكان المجتمعات العمرانية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى محطة تحلية مياه البحر

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