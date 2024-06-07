الفراخ بـ100جنيه للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، استقرارًا في الأسواق، حيث سجّلت أسعار الفراخ البيضاء 90 و91 جنيهًا في المزرعة لتباع للمستهلك بـ100 و101 جنيه، وسجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو 112 و111 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتباع للمستهلك بما يتراوح بين 122 و123 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 70 جنيهًا في المزرعة ليصل إلى المستهلك بالأسواق بـ80 جنيهًا، وسجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 115و 120 جنيها في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بالأسواق بـ125 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 215 و220 جنيهًا باختلاف الأسواق.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 139 جنيهًا في المزرعة لتباع للمستهلك بنحو 149 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 138جنيهًا في المزرعة لتباع للمستهلك بـ148 جنيهًا، وسعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا في المزرعة لتباع للمستهلك بـ140 جنيهًا.

كان أكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن انخفضت إلى أقل من 75 جنيهًا في المزرعة خلال الفترة الماضية وارتفعت بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الموجة الماضية حيث أثر ارتفاع درجات الحرارة على المزارع الصغيرة وزادت نسبة النفوق، وبعض المزارع قامت ببيع الدواجن عند وزن صغير 1.5 كيلو وزيادة الطلب على الدواجن نتيجة ارتفاع أسعار البدائل من اللحوم الحمراء والأسماك.