7 مصابين إثر انقلاب "ميكروباص" بالطريق الدائرى بالقليوبية

أُصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري أمام نزلة أم بيومي بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري أمام نزلة أم بيومي، ووجود عدد من المصابين وشلل مروري بالطريق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وتبيَّن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق نتجت عنه إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى ورفع تلفيات آثار الحادث إلى جانبيِّ الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلَّفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.