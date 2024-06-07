الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم الـ245 للعدوان.. ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى وسط قصف عشوائى مستمر على غزة

غزة
غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحي في اليوم الـ245 من العدوان الإسرائيلي المستمر علي قطاع غزة، واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر وصباح اليوم الجمعة، في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة، باستشهاد مواطنين صباح اليوم في قصف لطيران الاحتلال استهدف منطقة أبوهولي في المدينة.

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5 شهداء فى غارة إسرائيلية على النصيرات وسط قطاع غزة

استهداف للمواطنين فى مناطق غرب مدينة رفح جنوب القطاع

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بعد أن أطلقت آليات الاحتلال القذائف والرصاص على مناطق غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات، وسط القطاع، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال مركبة مدنية في مخيم (2) بالنصيرات.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" استشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة شنها طيران الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

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واستشهد 6 مواطنين من عائلة المغاري في غارة شنها طيران الاحتلال، فجر اليوم، على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة غرب مسجد الزعفران ومحيط ملعب الشباب في مخيم المغازي، بالإضافة إلى قصف منازل المواطنين شرق مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى اندلاع حريق في محيط دوار أبوالروس بمخيم البريج.

ارتفاع حصيلة الشهداء لـ36654 شهيدًا منذ بدء العدوان

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 36654 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 83309 جرحى، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

وأوضحت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وصول عدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة عيسى في محيط مركز بيسان الطبي بمخيم البريج، وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الأشرم بالقرب من مسجد السلام بحي الصبرة في مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في أحياء متفرقة من مدينة غزة، منها "تل الهوا" و"الشيخ عجلين" و"الزيتون" و"الصبرة"، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة جنوب المدينة.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف على منازل المواطنين في منطقة ميناء الصيادين وبحر منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.

 

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