الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احتفالا بذكراها السنوية.. الأمسية الـ 26 لـ"أرواح في المدينة" على مسرح الأوبرا الصغير

اوبرا
اوبرا

استضافت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى ولأول مرة،  اللقاء الشهرى لسلسلة " أرواح  فى المدينة" الذي قدمه الكاتب الصحفى محمود التميمى  في إطار مشروعه الثقافي “ القاهرة عنواني”، استمرارا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث والتعرف على الإبداع المصرى عبر العصور.

الاحتفال السنوى لذكرى انطلاق سلسلة ارواح فى المدينة

وشهد  المسرح الصغير وبحضور جماهيرى كبير، الاحتفال السنوى لذكرى انطلاق سلسلة ارواح فى المدينة وبداية العام الثالث للمشروع الثقافى الهادف لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين   بحضور كل الشخصيات الملهمة والمبدعين الكبار الذين شاركوا فى ليالي " أرواح في المدينة " عبر 25 أمسية أقيمت منذ يونيو 2022 وحتى يونيو 2024.

انطلق اللقاء بإستعراض الكاتب محمود التميمي  لمجموعة من الفيديوهات التى ضمت لقاءات سابقة توضح فكرة مشروعه مع القاء الضوء على روائع التراث المعمارى المصرى بمختلف احياء القاهرة.

 أعمال غنائية من التراث المصرى 

 وتخلل اللقاء أعمال غنائية من التراث المصرى  للمطربة الدكتورة غادة العبسى بمصاحبة عازف العود دكتور ماجد سليمان وفرقته منها "عنوان بيتنا، في نور مُحياك، القمر من فرحنا، وين علي رام الله وغيرها " الى جانب مشاركة مميزة للشاعرة المبدعة نور عبد الله  بعدد من قصائدها المعروفة منها "كتلة مشاعر،الكذب، الغوا الحضن"، كما ابدع المنشد محمود ياسين التهامى بمجموعة من الابتهالات الدينية،مع  حضور مميز ل آية الأبنودي  والقاءها باقة من اجمل قصائد والدها الكبير عبد الرحمن الأبنودي.

 

 تفاصيل الاحتفال

وشهد الإحتفال إعلان الكاتب الصحفي محمود التميمى عن اختيار الفنان انتصار عبد الفتاح صاحب الرؤية الفنية ومؤسس العديد من المهرجانات كبيرة القيمة والجمهور في شوارع ومسارح القاهرة  " مبدع القاهرة للعام ٢٠٢٤ " وأهداه  كتاب القاهرة فى ألف عام.

جدير بالذكر أن سلسلة " أرواح في المدينة " مشروع لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين اطلقه مشروع " القاهرة عنوانى " الثقافي قبل عامين بالتعاون مع جهات ثقافية عديدة آخرها النشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية وبرعاية وزارة الثقافة المصرية.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 أطفال أوبرا الإسكندرية مصر 34 عام علي افتتاح دار الأوبرا المصرية أويرا الإسكندرية

مواد متعلقة

إيرادات الأربعاء.. "السرب" يتفوق على "فاصل من اللحظات اللذيذة"

شخصيات حقيقية وشبه كل الناس.. صناع "الوصفة السحرية" يكشفون كواليس المسلسل

أنغام تكشف لمتابعيها تشوقها لجمهور "موازين"

أعمال كوكب الشرق في معهد الموسيقى العربية.. الأحد

انطلاق عرض أول حلقتين من "أم الدنيا" على WATCH IT

"الأوبرا" تحتفل بذكرى 30 يونيو بـ"سهرة الشعب"

750 عملا على مدار أكثر من نصف قرن في حياة “المليجي”

أيمن سلامة: مصر مليئة بالكتاب الشاطرين والجيدين للغاية

الأكثر قراءة

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

من أبرز الداعمين لموقف مصر وغزة.. لماذا هاجمت منظمات أمريكية قصواء الخلالى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

ماجد حبته

.. والشراكة المصرية الكورية

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

صور

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

سهرة الحلم.. تدريبات المنتخب استعدادًا لبوركينا فاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها