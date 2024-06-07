لعدم الانضباط الإداري.. إحالة مسئولى مركز صحة الأسرة بأبو المنجا بالقليوبية للتحقيق

أحال الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، مسؤولى مركز صحة الأسرة بأبو المنجا للتحقيق، بسبب عدم الانضباط الإداري وعدم تواجد الطاقم النوباتجى موجها بتكليف مدير الإدارة الصحية بشبرا الخيمة غرب باستدعاء الفريق الطبى لاستئناف سير العمل داخل المركز بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة تكثيف المتابعة والرقابة على المستشفيات والوحدات والمنشآت الطبية والصحية لخدمة المرضى.

عدم تواجد الطاقم النوباتجي

جاء ذلك خلال جولة مرورية علي مركز صحة الأسرة بأبو المنجا، وتلاحظ حالة من عدم الانضباط الإداري، وعدم تواجد الطاقم النوباتجي الأمر الذي تم علي أثره تكليف مدير الادارة الصحية بشبرا غرب باستدعاء الفريق الطبي لاستئناف سير العمل داخل المركز.

وشملت الجولة المرورية تفقد مستشفي أبو المنجا المركزي أثناء فترة العمل المسائية وشملت قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العمليات للتأكد من تواجد الطاقم الطبي النوباتجي وتوافر الأدوية الأساسية ومستلزمات الطوارئ مشددا على ضرورة تفعيل عمل الصيدلية على مدار 24 ساعة.

كما قام وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية بتفقد العنايات المركزة وتم التأكيد علي اتباع معايير وسياسات الجودة وأساليب مكافحة العدوي والتأكيد أيضا من تلافي الملاحظات التي تم رصدها من قِبل فريق إشراف المديرية خلال مرورهم السابق علي المستشفي وضرورة استيفاء تسجيل البيانات بالسجلات الطبية والحفاظ علي مستوي النظافة العامة داخل المستشفي.

اجتماع تنظيمي لعرض نتائج التقييم الذاتي لكل مستشفى

كما تم عقد اجتماع تنظيمي برئاسة الدكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الصحة لعرض نتائج التقييم الذاتي لكل مستشفى الخاص بمعايير الجودة ومعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، للتأكيد علي تحديد مسار المريض داخل المستشفى ابتداء من الاستقبال أو العيادات الخارجية علي أن يكون واضحا ومعروفا لجميع المترددين علي المستشفي.

وخلال الاجتماع تم التأكيد علي توافر واستيفاء كافة النماذج والسجلات والملفات الطبية بالرعايات المركزة والحضانات والعمليات وإجراء كافة الأجراءات اللازمة لتوفيرها بحد أقصي قبل حلول الشهر القادم وضرورة توحيد النماذج الخاصة بالسجلات الطبية بجميع المستشفيات.