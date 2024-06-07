الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة مسئولى مركز صحة الأسرة بأبو المنجا بالقليوبية للتحقيق

إحالة مسئولى مركز
إحالة مسئولى مركز صحة الأسرة بأبو المنجا للتحقيق

أحال الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، مسؤولى مركز صحة الأسرة بأبو المنجا للتحقيق، بسبب عدم الانضباط الإداري وعدم تواجد الطاقم النوباتجى موجها بتكليف مدير الإدارة الصحية بشبرا الخيمة غرب باستدعاء الفريق الطبى لاستئناف سير العمل داخل المركز بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة تكثيف المتابعة والرقابة على المستشفيات والوحدات والمنشآت الطبية والصحية لخدمة المرضى. 

 عدم تواجد الطاقم النوباتجي 

جاء ذلك خلال جولة مرورية علي مركز صحة الأسرة بأبو المنجا، وتلاحظ حالة من عدم الانضباط الإداري، وعدم تواجد الطاقم النوباتجي الأمر الذي تم علي أثره تكليف مدير الادارة الصحية بشبرا غرب باستدعاء الفريق الطبي لاستئناف سير العمل داخل المركز.

وشملت الجولة المرورية تفقد مستشفي أبو المنجا المركزي أثناء فترة العمل المسائية وشملت قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العمليات للتأكد من تواجد الطاقم الطبي النوباتجي وتوافر الأدوية الأساسية ومستلزمات الطوارئ مشددا على ضرورة تفعيل عمل الصيدلية على مدار 24 ساعة. 

 كما قام وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية بتفقد العنايات المركزة وتم التأكيد علي اتباع معايير وسياسات الجودة وأساليب مكافحة العدوي والتأكيد أيضا من تلافي الملاحظات التي تم رصدها من قِبل فريق إشراف المديرية خلال مرورهم السابق علي المستشفي وضرورة استيفاء تسجيل البيانات بالسجلات الطبية والحفاظ علي مستوي النظافة العامة داخل المستشفي. 

 اجتماع تنظيمي لعرض نتائج التقييم الذاتي لكل مستشفى

 كما تم عقد اجتماع تنظيمي برئاسة الدكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الصحة لعرض نتائج التقييم الذاتي لكل مستشفى الخاص بمعايير الجودة ومعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، للتأكيد علي تحديد مسار المريض داخل المستشفى ابتداء من الاستقبال أو العيادات الخارجية علي أن يكون واضحا ومعروفا لجميع المترددين علي المستشفي.

وخلال الاجتماع تم التأكيد علي توافر واستيفاء كافة النماذج والسجلات والملفات الطبية بالرعايات المركزة والحضانات والعمليات وإجراء كافة الأجراءات اللازمة لتوفيرها بحد أقصي قبل حلول الشهر القادم وضرورة توحيد النماذج الخاصة بالسجلات الطبية بجميع المستشفيات. 

مركز صحة الأسرة مركز الصحة بأبو المنجا مديرية الصحة بالقليوبية الإنضباط الإدارى صحة القليوبية

مواد متعلقة

إصابة 4 لاعبين فى حادث أمام استاد القاهرة.. وكيل "شباب القليوبية" يكشف التفاصيل

رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر العلمى السنوى لأمراض الباطنة ببنها

المشدد 15 سنة لـ عاطل بتهمة تجارة المخدرات فى القليوبية

المشدد 5 سنوات لـ أمين شرطة بتهمة تزوير تقارير طبية بالقليوبية

انتشال جثمان شاب غرق فى مياه النيل بالقليوبية

إصابة 5 فى حادث تصادم سيارتين بطريق شبرا بنها الحر

محافظ القليوبية يطمئن على جاهزية المجازر لاستقبال الأضاحي

تطبيقات الذكاء الاصطناعي.. بدء التسجيل في ماراثون جامعة بنها للابتكارات

الأكثر قراءة

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

من أبرز الداعمين لموقف مصر وغزة.. لماذا هاجمت منظمات أمريكية قصواء الخلالى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

ماجد حبته

.. والشراكة المصرية الكورية

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

صور

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

سهرة الحلم.. تدريبات المنتخب استعدادًا لبوركينا فاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها