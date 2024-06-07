بكين: أجرينا مناورات بحرية بالذخيرة الحية فى بحر الصين الجنوبى

أعلنت الصين عن إجراء مناورات بحرية بالذخيرة الحية في بحر الصين الجنوبي، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إن بكين تدفع من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وتأمل أن تضطلع الولايات المتحدة بمسئولياتها بوصفها قوة عظمى وتتخلى عن المعايير المزدوجة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

بكين تلتزم بمسئوليتها بعدم تقديم أسلحة لروسيا أو أوكرانيا

وأكدت وزارة الدفاع الصينية أن بكين تلتزم بمسئوليتها بعدم تقديم أسلحة لروسيا أو أوكرانيا، مع فرض رقابة صارمة على صادرات الأسلحة.