الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أعراض تهيج المهبل وطرق الوقاية

تهيج المهبل
تهيج المهبل

يعد تهيج المهبل، المعروف طبيًا باسم التهاب المهبل أو التهاب الفرج والمهبل، هو التهاب في المهبل يجعل الأنسجة حمراء ومنتفخة ومؤلمة، وتشير التقديرات إلى أن 75% من النساء يعانين من التهاب المهبل مرة واحدة على الأقل.

ووفقًا لموقع "Hindustan times"، تشمل أعراض تهيج المهبل عادةً الحكة والحرقان والإفرازات غير الطبيعية والرائحة الكريهة.

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أعراض تهيج المهبل 

تعتمد أعراض تهيج المهبل على نوع التهاب المهبل ومع ذلك، فإن تهيج المهبل عادة ما يشمل الالتهاب، والإفرازات غير الطبيعية، وغيرها من الأعراض:

يمكن أن يسبب التهاب المهبل البكتيري  إفرازات رقيقة بيضاء أو رمادية أو خضراء ذات رائحة مريبة قوية.

يمكن أن يسبب داء المشعرات إفرازات مشابهة باللون الأخضر الرمادي أو الأصفر الرمادي مع رائحة تشبه رائحة كريهة، وتسبب عدوى الخميرة المهبلية إفرازات بيضاء سميكة.

قد تواجهين أيضًا إفرازات مائية مع  عدوى الخميرة  أو تلاحظين تغيرًا في إفرازاتك النموذجية مع التهاب المهبل الضموري والمزمن.

كيفية منع تهيج المهبل

يمكنك المساعدة في الوقاية من التهاب المهبل من خلال اتباع نمط الحياة وعادات النظافة التي تساعد على تقليل خطر تهيج الأنسجة المهبلية، وتتضمن بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتجنب تهيج المهبل ما يلي:

1 - تجنب استخدام الدوش والصابون المهبلي أو البخاخات.

2 - تجنب استخدام الفوط الصحية المعطرة وغيرها من منتجات الدورة الشهرية المعطرة.

3 - تنظيف الفرج بالماء الدافئ فقط.

4 - ارتداء الملابس الداخلية القطنية للسماح بتدفق الهواء بشكل أفضل إلى المهبل والفرج.

6 - تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك عند تناول المضادات الحيوية.

8 - تغيير ملابس التمرين المبللة أو ملابس السباحة بعد التمرين أو السباحة مباشرة.

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