استعدادات البحر الأحمر لامتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، عن إنهاء استعداداتها لإنطلاق ماراثون الثانوية العامة لعدد 3714 طالبًا وطالبة، يؤدون امتحانات الثانويه العامه بالمحافظة.

وأكد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن المديرية أنهت كل الاستعدادات الخاصة لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر لها أنت تنطلق بداية من الاثنين 10 يونيو الجاري، لافتًا إلى جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، مؤكدًا أنه تم تجهيزها من حيث الأثاث والإنارة والتهوية والأمن والنظافة، وتطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة وتعقيمها للوقاية من الأمراض وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

استعدادات الثانوية العامة

وكلَّف وكيل تعليم البحر الأحمر، مديري الإدارات التعليمية المختلفة بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان في تنظيم دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس، بالإضافة إلى متابعة تجهيزات الاستراحات على أعلى مستوى، وتوفير الحماية الأمنية والرعاية الكاملة وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة، وإعدادها بشكل جيد، وتزويدها بالأدوات اللازمة لضمان حسن إقامه المراقبين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع مكانه المعلم.

وأوضح منير، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر والحماية المدنية وشرطة النجدة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الامتحانات، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب داخل كل لجنه من لجان سير الامتحانات.

واستطرد وكيل تعليم البحر الأحمر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الإمتحانات والتدخل الفوري لحل أى مشكله قد تواجه سير العملية الإمتحانية.

وكشف وكيل تعليم البحر الأحمر، أن الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة عددهم 3714 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، موزعين على 13 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بواقع 2 لجنة بإدارة رأس غارب التعليمية، عدد 6 لجان بإدارة الغردقة التعليمية، وعدد 2 لجنة بإدارة سفاجا التعليمية، و1 لجنة بإدارة القصير التعليمية، ولجنة بإدارة مرسي علم التعليمية، ولجنة بإدارة الشلاتين التعليمية، ولجنة بإدارة حلايب التعليمية.