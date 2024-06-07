الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 55 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح البنك المركزي، بعد غد الأحد 9 يونيو، أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية.

تفاصيل الطرح

يشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.
ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 30 مليارًا في 10-9- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 25 مليار جنيه في 11- 3 -2025.

طرح أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه على عطاءين

وكان البنك المركزي قد طرح، أمس الخميس الماضي، أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية.

شمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 182يومًا، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 364 يومًا، ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 25 مليارًا في 10- 12- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه في 10- 6 -2025.

طرح دورى

يطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/ 2024.

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