الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العمل الأهلى الفلسطينى": لا توجد تحصينات للأطفال ويتم المفاضلة بين المرضى بغزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، إنه لا توجد تحصينات للأطفال ولا مراكز لرعاية الحوامل، ويتم المفاضلة بين المرضى في قطاع غزة.

لا يوجد انتظام فى تدفق المساعدات الإنسانية

وأضافت "النتشة"، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد انتظام في تدفق المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، كما يتم استهداف مخازن المساعدات.

وأوضحت عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني أن الآبار الارتوازية والمياه الجوفية ملوثة في قطاع غزة، وتوجد محاولات لتقطير مياه البحر في القطاع.

 

غزة قطاع غزة فلسطين العمل الأهلي رعاية الحوامل

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