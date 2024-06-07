الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة الخارجية اليابانية: تهديد روسيا باستخدام الأسلحة النووية أمر لا يغفر على الإطلاق

وزيرة الخارجية اليابانية
وزيرة الخارجية اليابانية

قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الجمعة، أن روسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية.

جاءت تصريحات "كاميكاوا" خلال تعليقها على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية، الأربعاء الماضي، بأن بلاده تعتبر ممكنا استخدام جميع الوسائل المتاحة لها، إذا كانت تصرفات شخص ما تهدد سيادة ووحدة الأراضي الروسية.

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و قالت كاميكاوا في مؤتمر صحفي "أعلنت روسيا أكثر من مرة احتمال استخدامها للأسلحة النووية في سياق غزوها لأوكرانيا ونعتقد أن هذا أمر لا يغفر على الإطلاق"، وفقا لما نقلته وكالة تاس للأنباء.

وأوضحت وزيرة الخارجية اليابانية أن اليابان بصفتها الدولة الوحيدة في العالم التي عانت من الضربات النووية، تخبر الجانب الروسي بانتظام باستحالة استخدام الأسلحة النووية والتهديد بها.

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والخميس، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، إنه قد فشلت محاولة الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية بـ روسيا من خلال ضخ الأموال والأسلحة إلى نظام كييف.

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وأضاف "شويجو" خلال اجتماع لجنة أمناء مجلس الأمن التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، "يستمر نظام كييف في ضخ الأموال والأسلحة، ويقوم المدربون العسكريون الغربيون بإجراء تدريب مكثف للجنود الأوكرانيين، ويتم نقل المرتزقة ومقاتلي المنظمات الإرهابية الدولية إلى أوكرانيا من خلال جهود الدول الغربية، بموافقتهم، وفي كثير من الأحيان بموافقتهم".

وأشار إلى أن "هذه التصرفات لها هدف واضح للغاية، استخدام أوكرانيا كسلاح ضد روسيا"، مردفًا: "بات من الواضح الآن بشكل قاطع أن محاولة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا قد باءت بالفشل".

وشدد شويجو على أنه "في الوقت نفسه، من الواضح أيضًا أن هذا لن يوقف عدوان الدول الغربية، كما يمليه الانهيار الوشيك لهيمنتها". 

وزيرة الخارجية اليابانية الاسلحة النووية روسيا أوكرانيا الرئيس الروسي

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