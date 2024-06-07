الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار فاتتك| سفاح التجمع يواصل تفجير اعترافاته.. والأرصاد تحذر اليوم ذروة الارتفاعات

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

"بخدر ابنى وبستخدم كرباج وكرافتة".. سفاح التجمع يواصل تفجير اعترافاته

"كنت بستخدم حزام برنص وكرافتة وكرباج.. كنت بخدر ابني وقت ممارسة العلاقة الجنسية مع الضحايا.. أنا مهووس بمعاشرة جثث الموتى بعد ما بخلص عليهم في حفلة تعذيب".. اعتراف يلي الآخر جميعها اعترافات صادمة لكل من يسمع ممارسات "سفاح التجمع" بحق ضحاياه والتي يفصح عنها حتى اليوم خلال تحقيقات مستمرة من النيابة العامة دون توقف في سبيل التحقق من وجود عن جرائم اخرى. 

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 فى موسم الحج.. تحذيرات سعودية من رفع شعارات سياسية

حذرت السعودية من رفع شعارات سياسية في الحج، مؤكدة أن الحج للعبادة ولأداء مناسكه بخشوع وطمأنينة.

وقال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد، أمس الخميس، إن "الحج للعبادة وليس لأي شعارات سياسية، وهذا ما تعمل عليه قيادة المملكة أن يكون به أعلى مظاهر الخشوع والطمأنينة والروحانية".

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مدرب بوركينا فاسو: لدينا حظوظ كبيرة فى التأهل للمونديال رغم الخسارة أمام منتخب مصر

أبدى براما تراوري، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، رضاه على أداء فريقه أمام منتخب مصر في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وخسر منتخب بوركينا فاسو أمام منتخب مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

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الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الارتفاعات.. وتجنبوا أشعة الشمس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة هو ذروة الموجة الحارة التي نوهت عنها هيئة الأرصاد الجوية، والتي بدأت السبت الماضي.

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قتلها بعد تعاطيهم المخدرات.. القصة الكاملة للعثور على جثة فتاة عارية بالمعصرة

وأوضح المصدر أنه بعد القبض علي المتهمين تبين أن المتهم الرئيسي عشيق الضحية وكان في سهرة خاصة مع الضحية وصديقه المتهم الثاني وسيدة تعمل قوادة “المتهمة الثالثة في القضية” وعقب تناولهم جرعة من المخدرات بدأت المجني عليها في الهلوسة والصراخ فقاموا بضربها وخنقها وتكبيلها خوفا من فضح أمرهم ثم جردوها من ملابسها في محاوله منهم لافاقتها لكنهم فوجئوا بأنها فارقت الحياة.

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بوركينا فاسو منتخب مصر مصر موسم الحج سفاح التجمع المخدرات

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