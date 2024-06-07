ضبط 14 طن سماد زراعي مجهول المصدر في البحيرة

وجَّهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوِّل له نفسه المُساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

وشنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة محمد عبدالعال وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري، أسفرت عن ضبط عدد 6 أطنان أسمدة زراعية مُدعمى، قام أحد الأشخاص بتجميعها بطرق غير مشروعة لإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير محتفظ صاحبها بالمستندات الدالة على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط محطة تموين سيارات غير مرخصة

كما تمكنت الحملة من ضبط عدد 4 محلات سوبر ماركت لبيعهم منتجات بأزيد من السعر الرسمي المحدد لها، وضبط محطه تموين سيارات غير مرخصه قام صاحبها بتجميع عدد 1000 لتر سولار بغير وجه حق حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.

كما تمكنت الإدارة التموينية بمركز أبوالمطامير من ضبط أحد محلات الجزارة لذبح لحوم خارج المجازر وتم التحفظ على 2 كيلو لحوم بقرى، ضبط أحد المطاعم لعرض وبيع دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى والتحفظ على 4 كيلو دواجن، ضبط كمية من الأسمنت مجهولة المصدر والتحفظ على 10 شيكارة، صبط كمية من المبيدات منتهية الصلاحية وقدرها 10 أصناف منتهية الصلاحية، ضبط أحد المحلات لتجميع إسطوانات الغاز المنزلية بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.