الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

وفرت الدولة المصرية كارت الخدمات المتكاملة بهدف تحسين نوعية حياة ذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم الأساسية، فهو كارت ذكي تم إصداره من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم العديد من الخدمات والامتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

المستندات المطلوبة لإصدار كارت الخدمات المتكاملة

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة إعاقة حديثة صادرة من إحدى الجهات الطبية المعتمدة.

صورة من آخر شهادة دراسية.

صورة من دفتر العائلة.

4 صور شخصية حديثة.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة:

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من طريقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وتشمل..

1- الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخطوات التالية..

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الضغط على تبويب "خدمات ذوي الإعاقة".

اختيار "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

إدخال الرقم القومي الخاص بك.

الضغط على "استعلام"

2- الاستعلام عبر الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال الرقم: 1444.

كيف يمكن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة؟

يمكن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة بطريقتين..

التقديم إلكترونيًا: من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

التقديم شخصيًا: من خلال مكاتب الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة في جميع محافظات الجمهورية.

الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة

خدمات النقل العام: استخدام وسائل النقل العام مجانًا، بما في ذلك المترو والحافلات والترام.

خدمات الرعاية الصحية: تلقي العلاج مجانًا في مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الطبية.

خدمات التأمين الصحى: الحصول على تأمين صحي شامل يغطي تكاليف العلاج والأدوية.

خدمات التعليم: الالتحاق بالمدارس والجامعات الحكومية مجانًا.

خدمات التوظيف: الحصول على فرص عمل مناسبة في القطاعين العام والخاص.

خدمات أخرى تتمثل في:

الحصول على معاش شهري.

الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي.

المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية.