وكيل تعليم الغربية يكشف استعدادات امتحانات الثانوية العامة

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، جاهزية المحافظة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، وأن 40.661 طالب وطالبة سيؤدون الامتحانات داخل 113 لجنة بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

وستنطلق الامتحانات يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، وأنه تم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديريات (الأمن والصحة والتموين والكهرباء)، والوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون الثانوية العامة 2024.

وأوضح حسن، أنه تم تشكيل اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، والتي تتولى تنفيذ كافة التعليمات الأمنية المتعلقة بتأمين العملية الامتحانية، وقال إنه تم التأكد من سلامة وأمن الأماكن المخصصة لمراكز توزيع أسئلة الامتحانات، وكذلك متابعة مركز توزيع كراسات الامتحان لضمان توصيلها للجان في الوقت المحدد.

استعدادات الثانوية العامة في الغربية

كما تم تجهيز اللجان بالأثاث المناسب وتوفير المراوح اللازمة لضمان تهوية جيدة للطلاب أثناء الامتحانات، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة لمعاينة جاهزية اللجان، والتأكد من اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لسير الامتحانات بشكل سلس.

وأضاف حسن، أنه تم تجهيز 25 استراحة لراحة المراقبين، موزعة على الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، كما تم طباعة بنرات توعوية بحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن كافة الترتيبات اللوجستية والتنظيمية قد اكتملت، مما يؤكد جاهزية محافظة الغربية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة في ظل ظروف مثالية تضمن للطلاب أداء الامتحانات في بيئة آمنة ومريحة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، انه تم التنسيق مع مديرية الامن لتشديد الإجراءات اللازمة للتأمين والتنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لتوفير طبيب او زائرة صحية بكل لجنة من لجان السير كما تم التنسيق مع شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا بقطاعيها وتم التنسيق مع الهيئة العامة للإسعاف.

وشدد وكيل الوزارة، على منع دخول الهاتف المحمول والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية، مؤكدا جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة والمراوح بكل لجنة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا.

كما شدد وكيل الوزارة، على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش، ومنع دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولًا بأول.

كما شدد مديري عموم الإدارات التعليمية العشر بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والقرى والمراكز، بإزالة أي معوقات خارج أسوار اللجان، بناءً على تعليمات وتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.