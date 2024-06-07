الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط صاحبي مخابز استوليا على 2.5 طن دقيق مدعم لترويجه بالسوق السوداء بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب مخبزين بـ كفر الزيات، استولوا على 50 جوال دقيق بلدى مدعم زنة الواحد 50 كيلو، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

 تفاصيل الواقعة

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية، بقيادة أحمد فتحى مدير إدارة تموين كفرالزيات، من ضبط أصحاب مخبزين بكفر الزيات، استولوا على 50 جوال دقيق مدعم بإجمالى وزن 2.5 طن من الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محاضر بالواقعتين وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

التشديد على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة

وشدّد وكيل وزارة التموين فى الغربية على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

ضبط سيارة نقل البحيرة محملة بـ 10 أطنان دقيق مدعم على الطريق الحر بطنطا 

كما تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط سيارة نقل البحيرة محملة بـ 10 أطنان دقيق مدعم على الطريق الحر بنطاق قرية دفرة مركز طنطا، والمخصص للمخابز البلدية قبل بيعها فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 وكيل وزاره التموين بالغربيه أصحاب مخبزين بكفر الزيات التصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء تحقيق أرباح غير مشروعة تحرير محاضر بالوقائع الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز الدقيق البلدي المدعم المهرب

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