الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 19 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف بالغربية

ازالات
ازالات

تابع الدكتور طارق رحمي  محافظ الغربية، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى محافظ الغربية، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة، من إزالة 19  حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شؤونها.

مواصلة تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على الأراضي والمباني

وأكد رحمي، أنه سيتم تنفيذ المزيد من الحملات في المستقبل القريب، حيث ستتم مواصلة تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على الأراضي والمباني في المراكز والمدن، يهدف ذلك إلى ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد، داخل المراكز التكنولوجية ف على مستوى المحافظة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.


ووجه المحافظ بتذليل أي عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح مشيرا الى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

كما تابع المحافظ، سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصورا فوتوغرافية وصورا فضائية بالموقع لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح.

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