قتلها بعد تعاطيهم المخدرات.. القصة الكاملة للعثور على جثة فتاة عارية بالمعصرة

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة في قضية العثور على جثة فتاة عارية ومكبلة اليدين بمنطقة المعصرة بجنوب القاهرة

سهرة خاصة تنتهي بكارثة

وأوضح المصدر أنه بعد القبض علي المتهمين تبين أن المتهم الرئيسي عشيق الضحية وكان في سهرة خاصة مع الضحية وصديقه المتهم الثاني وسيدة تعمل قوادة “المتهمة الثالثة في القضية” وعقب تناولهم جرعة من المخدرات بدأت المجني عليها في الهلوسة والصراخ فقاموا بضربها وخنقها وتكبيلها خوفا من فضح أمرهم ثم جردوها من ملابسها في محاوله منهم لافاقتها لكنهم فوجئوا بأنها فارقت الحياة.

كانت عشيقتي ولم أقصد قتلها

وإعترف المتهم الرئيسي ويعمل داخل ورشة صيانة سيارات بمدينة الشروق بأنه كان على علاقة غير مشروعة بالمجني عليها ولكنه لم يقصد قتلها ولكنهم عندما اكتشفوا أنها فارقت الحياة قرروا التخلص من جثمانها وقاموا بلفها داخل بطانية وإلقاءها بدائرة قسم شرطة المعصرة.

القبض علي المتهمين

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على المتهمين بقتل فتاة وإلقاء جثتها عارية بكورنيش المعصرة.

وكشف مصدر أمني، أن المتهمين شابين وسيدة قاموا بقتل المجني عليها وإلقاء جثتها خوفًا من فضح أمرهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

معاينة النيابة لجثة الفتاة العارية

وكانت كشفت معاينة نيابة حلوان الكلية، عن تفاصيل العثور على جثة فتاة عارية داخل جوال بشارع العشرين القبلي بمنطقة حدائق حلوان في المعصرة، مع وجود آثار تعذيب واضحة على جثمانها.

وأوضحت المعاينة المبدئية، أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر مجهولة الهوية، عثر عليها بكورنيش حدائق حلوان بالمعصرة، داخل جوال وملفوفة داخل بطانية ومسجاة على ظهرها وعليها آثار تشير إلى تعرضها للتعذيب وخنق حول العنق.

وأردفت المعاينة، أن الجثة بها آثار غرز باليد وغرزتين بالساعد من آثار التعذيب الذي تعرضت له قبل مقتلها، مع وجود بعض الإصابات الظاهرية على الجسد، كما تبين أنها مكبلة اليدين وراء ظهرها، وتواصل الأجهزة الأمنية الفحص لفك غموض تلك الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا بالعثور على جثة فتاة عارية داخل جوال بشارع العشرين القبلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.