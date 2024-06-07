دليل شامل لتسجيل قراءات الغاز وسداد الفواتير إلكترونيًا في يونيو 2024

في ظل اهتمام المواطنين المتزايد بمعرفة كيفية تسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي، وكذلك كيفية سداد الفواتير خلال شهر يونيو 2024، تقدم “الدستور” كل البيانات والتفاصيل اللازمة التي تمكنهم من إتمام هذه العمليات بأعلى درجات الدقة والفعالية.

تسجيل قراءات عداد الغاز

ومع زيادة هذا الاهتمام على فهم الخطوات الأساسية لتسجيل قراءات العدادات والتعرف على إرشادات واضحة ومفصلة تساعدهم على إدارة هذه المهام بكفاءة وسهولة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

كما تتضح زيادة الاهتمام بفواتير الغاز من خلال الارتفاع الكبير في عمليات البحث على جوجل حول طرق الاستعلام عن هذه الفواتير، مما يعكس الحاجة الملحة لوجود أساليب سهلة وفعّالة تمكن المواطنين من مراقبة استهلاكهم وسداد فواتيرهم بكل سلاسة.

قامت شركة بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بإطلاق سلسلة من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيقات الهاتف المحمول، لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين، وتتيح هذه الخدمات إمكانيات سهلة وعملية للاستعلام عن فواتير الغاز وتسجيل القراءات، مما يسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات خدمات الغاز اليومية.

آخر موعد لسداد الفاتورة

وفقًا لتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية، حددت شركة بتروتريد الفترة من اليوم الأول حتى السابع والعشرين من كل شهر كموعد لتسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي، كما وفرت الشركة رابطًا إلكترونيًا يُمكن الوصول من خلاله إلى كافة هذه الخدمات، ويمكن الوصول إلى الرابط (اضغط هنا).

للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي وسدادها اتبع الأتي:

1. ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد من خلال الرابط المخصص لذلك.

2. عند الوصول إلى الصفحة الرئيسية للموقع، ستجد قائمة تضم توجيهات خاصة بالتسجيل والسداد.

3. يطلب منك الموقع إدخال مجموعة من البيانات الضرورية لتسجيل قراءة العداد، هذه البيانات تشمل رقم البلوك، المنطقة، الفرع، رقم الشقة، المبنى ورقم القطاع، من المهم جدًا الدقة في تسجيل هذه المعلومات لتجنب أي أخطاء.

4. سجل الأرقام التي تظهر على شاشة عداد الغاز، والتي عادة ما تكون باللون الأسود، لتضمن تسجيل الاستهلاك الفعلي للغاز في منزلك.

5. في حال عدم امتلاكك لحساب على الموقع، قم بإنشاء واحد جديد، سيطلب منك الموقع تقديم بعض المعلومات الشخصية كالاسم، رقم الهاتف، واختيار كلمة مرور قوية لحماية حسابك.

6. قبل إرسال البيانات، احرص على التحقق من صحة المعلومات التي أدخلتها لضمان عدم وجود أخطاء، بعد التأكد، اضغط على زر تأكيد الإرسال لترسل البيانات بنجاح إلى نظام شركة بتروتريد.

7. كما يمكنك اختيار طريقة الدفع التي تناسبك، سواء كانت عبر التطبيقات المصرفية الإلكترونية أو عن طريق زيارة البنوك المحلية لإتمام عملية الدفع بشكل يدوي.