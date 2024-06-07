ارتفاع طلبات اللجوء فى كندا بنسبة 66% خلال 2024

ارتفع عدد طلبات اللجوء في كندا بنسبة 66% مع بداية عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة الهجرة الكندية.

ارتفاع عدد طلبات اللجوء فى كندا بنسبة 66% فى 2024

أوضحت بيانات وزارة الهجرة الكندية، أمس الخميس، أنه في 31 مارس 2023، أغلقت كندا والولايات المتحدة طريق روكسهام الذي يستعمله طالبو اللجوء لعبور الحدود البرية إلى مقاطعة كيبيك وتقديم طلباتهم هناك، وانخفض عدد عمليات الاعتراض التي تقوم بها شرطة الخيالة الملكية الكندية على حدود كيبيك من أكثر من 4 آلاف عملية شهريًا إلى بضع عشرات فقط، إلا أن ذلك لم يحد من إجمالي عدد الواصلين للبلاد الذين أصبحوا يستعملون بشكل أساسي المطارات.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024- وفقًا لوزارة الهجرة- تضاعف عدد الطلبات المقدمة في أونتاريو ثلاث مرات تقريبًا، من 11915 إلى 31820 طلبًا، ولا يزال المجموع في كيبيك مستقرا إلى حد ما، من 22605 إلى 22905 للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وخلال هذه الفترة، ارتفع إجمالي طلبات اللجوء في كندا من 37480 إلى 62180 طلبًا.

وتستقبل أونتاريو الآن 51% من المتقدمين، مقارنة بـ 36% في العام السابق، ويخفف هذا التغيير من عدم التوازن بين المقاطعتين في استقبال اللاجئين الذي اشتكت منه مقاطعة كيبيك في السابق.