الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد الشناوى: لا أحد قال لى حمدالله على السلامة.. وسنفكر فى مباراة غينيا بيساو

محمد الشناوى
محمد الشناوى

أعرب محمد الشناوي، عن سعادته بالعودة للمشاركة مع منتخب مصر وتحقيق الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

 

وحقق منتخب مصر الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

 

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية " أشكر الجهاز الفني على منحي الثقة اليوم وأشكر اللاعبين على أدائهم".

 

وأضاف " واجهنا فريقًا جيدًا وسنحتفل اليوم بالفوز ثم سنفكر غدًا في المباراة التالية أمام غينيا بيساو".

 

وتابع " قضينا 8 أيام في المعسكر وتمكنا من الخروج بالكرة من الخلف لأن منتخب بوركينا لا يضغط جيدًا".

 

وأكمل " سعداء بعودة الجماهير واللاعبون يتمنون دائمًا وجود الجماهير هذا يمنحهم دافع كبير".

 

وواصل حديثه " لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول لكن حدث تراجع بعض الشيء في الشوط الثاني لكن تمكننا من الخروج بالنتيجة المطلوبة".

 

وأتم تصريحاته " أكثر ما يضايقني أن لا أحد قال لي حمد الله على السلامة، وهذا الأمر من المفترض أن يحدث مع أي لاعب عائد من الإصابة سواء كان لاعبًا كبيرًا أو لاعبًا صغيرًا، لكن مع ذلك يتم نقل الحديث إلى من سيلعب ومن لن يلعب".

 

وحقق منتخب مصر فوزا هاما على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

 

سجل هدفي الفراعنة محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 4 و7 من عمر الشوط الأول.

 

وجاء هدف بوركينا فاسو عن طريق لاسينا تراوري في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

 

ارتفع رصيد منتخب مصر عند 9 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط في المركز الثالث. 

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