الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الرياضة فى غرفة ملابس المنتخب: شكرا على أدائكم وإسعاد الجمهور

وزير الرياضة فى غرفة
وزير الرياضة فى غرفة ملابس المنتخب

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على النزول إلى غرفة خلع الملابس عقب انتهاء مباراة مصر وبوركينافاسو بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم وفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، لتقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفنى بقيادة الكابتن حسام حسن.

ووجه وزير الرياضة، الشكر للاعبين والجهاز الفني على الأداء الجيد وإصرارهم على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة فى طريقهم نحو التأهل لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها عام 2026، مشيدا بروح التنافس الشريف التى سادت بين اللاعبين خلال المباراة، كما طالب اللاعبين ببذل الجهد في المباراة المقبلة أمام غينيا لمواصلة الطريق نحو التأهل لكأس العالم.

كان الدكتور أشرف صبحي قد شهد المباراة باستاد القاهرة الدولي بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وأعضاء الاتحاد، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب المصري أبطال منتخب مصر بوركسنا فاسو 3 بطولات كأس العالم

الأكثر قراءة

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

عاجل.. فى موسم الحج.. تحذيرات سعودية من رفع شعارات سياسية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

عاجل.. على أعتاب أمريكا.. سفن حربية وغواصة نووية روسية تستعد للرسو فى كوبا

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

ماجد حبته

.. والشراكة المصرية الكورية

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

صور

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

سهرة الحلم.. تدريبات المنتخب استعدادًا لبوركينا فاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها