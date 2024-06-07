الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق الخولى لـ"الشاهد": 30 يونيو هى ثورة الهوية الوطنية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وطارق الخولي

قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ثورة 30 يونيو هي ثورة الهوية الوطنية،  مؤكدًا أن الجذر المصري أصيل. 

وأضاف الخولي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة “extra news”: "هاجمت الدستور الإخواني فرد عليا "محمد البلتاجي" بأن الإخوان سوف يحكمون مصر 300 سنة وهذه كانت عقيدة الإخوان". 

وأوضح أن الجيش المصري هو جيش الشعب، لافتا ًإلى أن محمد مرسي لو كان قد مال إلى القوى الوطنية المصرية ولإرادة المصريين لكان قد حسم الأمر، وأنه إذا تم للإخوان  ما أرادوا بتحييد الجيش أو تحييد إرادته، هنا يكون قد انتهى أمر القوى الاحتجاجبة، وانتهت الدولة الوطنية وانتهت الدولة المصرية إلى أبد الآبدين.

وأشار إلى أنه كان ذكاء من الرئيس السيسي أنه لم يكن موجه للإخوان إلى أين تتجه البوصلة في لحظة معينة وتوقيتات معينة حتى لا يسبق الإخوان ويأخذون قرارات يستطيعون من خلالها أن يحبطوا أي انحياز للقوات المسلحة لصالح الشعب.

 وأوضح أن الرؤية لم تكن واضحة بشكل كبير أمام القوى المدنية والشعبية وبالتالي كان يوجد قلق كبير جدًا فيما يتعلق بعودة الرئيس السيسي. 

برنامج الشاهد طارق الخولي ٣٠ يونيه

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