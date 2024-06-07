الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العراق: نساند وندعم مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة

غزة
غزة

أكد وزير الخارجية العراقى، فؤاد حسين، أن دعم الحكومة والشعب العراقى مُستمر للقضية الفلسطينية، لافتا إلى دعم ومساندة بغداد لمبادرة الرئيس الأمريكى، جو بايدن لوقف إطلاق النار.

وقال حسين، فى مؤتمر صحفى عقده مع نظيره الفلسطينى محمد مصطفى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)،:" بحثنا عدداً من القضايا مع وزير الخارجية الفلسطيني"، مؤكداً أن موقف العراق واضح من القضية الفلسطينية.

وأضاف: "نؤيد ونساند حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، ونتابع بدقة الحرب على غزة وتبعاتها على المنطقة والمواقف السياسية للدول الأخرى وهناك قلق كبير حول استمرار الحرب"، لافتاً إلى مساندة ودعم مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار وهى مبادرة مهمة وإيجابية فى غزة.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطينى محمد مصطفى، أن ما يجرى من عدوان على غزة يهدد السلام فى المنطقة.

وقال: "نرحب بكل الجهود الداعمة للقضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الشعب"، مؤكداً أن العراق دولة رائدة فى المنطقة، مشيداً بدور العراق فى دعم القضية الفلسطينية.

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