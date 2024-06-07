لماذا رفض بوتين الرد على إساءات بايدن؟

كشف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أمس الخميس، الأسباب التي تمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الرد على تصريحات الرئيس الأمريكي المسيئة بحقه.

وقال بيسكوف إن الرئيس بوتين: "لا يرد على مثل هذه الوقاحات بالمثل ولن يفعل"، مؤكدًا أن "كلام الرئيس الأمريكي يضر بسمعته فقط"، وفق "العربية".

وكان بايدن قد هاجم بوتين، في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية، قائلًا: "لقد عرفته منذ أكثر من 40 عامًا. لقد كان يثير قلقي لمدة 40 عامًا. إنه ليس رجلًا محترمًا".

وأضاف بايدن: "إنه دكتاتور، وهو يكافح من أجل التأكد من محافظته على تماسك بلاده مع استمرار هذا الهجوم".

وكان بايدن يعلق حينها على حديث سابق للرئيس الروسي اعتبر فيه أن "تزويد أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة لشن ضربات على روسيا هو مشاركة مباشرة في الحرب".

وفي تصريح آخر، أكد بيسكوف أنه "لن تكون هناك مراسلات على مستوى الرؤساء بين موسكو وواشنطن"، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وشدد على أن موسكو لن تكشف أبدًا عن تفاصيل الرسائل المتبادلة بين الرئيسين بوتين وبايدن، بخصوص الأزمة الأوكرانية.