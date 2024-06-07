الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماكرون: الوقت ليس مناسبا للاعتراف بدولة فلسطين

ماكرون
ماكرون

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن الوقت "ليس مناسبا" للاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك في مقابلة مع محطتي "تي إف 1" و"فرانس 2"، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لـ"إنزال النورماندي" في 6 يونيو 1944 خلال الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945).

وقال ماكرون: "لا نعترف بدولة ما على أساس السخط، بل نفعل ذلك في إطار عملية".

وأكد أن "الاعتراف بفلسطين ليس من المحظورات" في فرنسا.

وأضاف إن "الوقت غير مناسب للاعتراف بدولة فلسطين، ولكن ستأتي اللحظة، وستفعل فرنسا ذلك، لكن يجب أن يتم ذلك ضمن عملية".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن "على فلسطين أولا أن تنفذ بعض الإصلاحات"، دون ذكر ماهيتها.

والثلاثاء، أعلنت سلوفينيا، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة، عقب إعلان إسبانيا والنرويج وإيرلندا قرارا مماثلا.

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