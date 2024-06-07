الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف صبحى: فوز منتخب مصر اليوم يعزز من فرص التأهل لكأس العالم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم التي حقق خلالها الفوز على نظيره منتخب بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحرص وزير الشباب والرياضة على مؤازرة المنتخب من خلال التواجد بالمقصورة الرئيسية باستاد القاهرة،  ومتابعة المباراة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وأعضاء اتحاد الكرة في إطار من الدعم والمساندة للمنتخب الوطني في مشواره للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بأداء المنتخب الوطني وفوزه المعنوي اليوم في أول مباراة بقيادة جهاز  وطني مصري للمنتخب تحت قيادة الكابتن حسام حسن في المهمة الرسمية الأولى له، متمنيًا التوفيق للجهاز الفني الوطني واللاعبين في مباراة غينيا القادمة، وحصد ثلاث نقاط أخرى تقربه من التأهل لكأس العالم 2026، مطالبًا اللاعبين ببذل مزيد من الجهد، وتقديم أفضل مستوى وأداء يليق بكرة القدم المصرية.

وأشاد وزير الرياضة بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب خلال المباراة، قائلا: لدينا طموحات كبيرة وآمال عريضة للصعود لكأس العالم وعودة الفراعنة بجهاز فني وطني إلى منافسات كأس العالم، مطمئنًا الجمهاهير المصرية "أن لاعبي المنتخب والجهاز الفني على قلب رجل واحد والكل يلعب باسم منتخب مصر وهناك احترام كبير متبادل بين قائد الفريق محمد صلاح والجهاز الفني الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن".

وأشار وزير الرياضة، “نحن كوزارة ندعم المنتخب الوطني والجهاز الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن الذي نعمل على توفير مناخ مناسب وكافة عوامل النجاح له، مع الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة جمال علام”.

وأحرز هدفي منتخب مصر، اللاعب محمود حسن "تريزيجيه" فى الدقيقة 4 من رأسية قوية سكنت شباك الضيوف، والهدف الثانى فى الدقيقة 8 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك حارس بوركينا فاسو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، حيث تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل والجولة الثالثة حقق الفوز على بوركينافاسو بهدفين مقابل هدف.

ويواجه المنتخب المصري نظيره منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو، وذلك في إطار الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أشرف صبحي وزير الشباب المصري حسام حسن ​بوركينا فاسو كأس العالم

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