الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الارتفاعات.. وتجنبوا أشعة الشمس

طقس حار
طقس حار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة هو ذروة الموجة الحارة التي نوهت عنها هيئة الأرصاد الجوية، والتي بدأت السبت الماضي.

 

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج" مساء دي ام سي"، المذاع على فضائية " دي ام سي"، أن درجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى سجلت 41 درجة مئوية، وسجلت 48 على محافظات الصعيد وأسوان.

 

وأوضحت أن البلاد تتعرض لكتل هوائية شديدة الحرارة، قادمة من شبه الجزيرة العربية، منوهة أن درجة الحرارة غدا ستكون في ذروتها وتسجل 41 درجة مئوية.

 

واستكملت: "درجات الحرارة ستنخفض يوم الأحد 3 درجات عن الغد، وتعود درجات الحرارة لذروتها مرة أخرى الثلاثاء والأربعاء".

 

وواصلت: "من المحتمل أن يكون طقس العيد مرتفعا"، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الأكثر قراءة

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

ماجد حبته

.. والشراكة المصرية الكورية

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

صور

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

سهرة الحلم.. تدريبات المنتخب استعدادًا لبوركينا فاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها