الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الارتفاعات.. وتجنبوا أشعة الشمس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة هو ذروة الموجة الحارة التي نوهت عنها هيئة الأرصاد الجوية، والتي بدأت السبت الماضي.

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج" مساء دي ام سي"، المذاع على فضائية " دي ام سي"، أن درجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى سجلت 41 درجة مئوية، وسجلت 48 على محافظات الصعيد وأسوان.

وأوضحت أن البلاد تتعرض لكتل هوائية شديدة الحرارة، قادمة من شبه الجزيرة العربية، منوهة أن درجة الحرارة غدا ستكون في ذروتها وتسجل 41 درجة مئوية.

واستكملت: "درجات الحرارة ستنخفض يوم الأحد 3 درجات عن الغد، وتعود درجات الحرارة لذروتها مرة أخرى الثلاثاء والأربعاء".

وواصلت: "من المحتمل أن يكون طقس العيد مرتفعا"، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس.