حسام حسن: كنا بحاجة لهذا الفوز.. والرطوبة العالية سبب التراجع الشوط الثانى

بعث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، برسالة تهنئة إلى الجماهير المصرية بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على بوركينا فاسو في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات في تصفيات المونديال.

وحقق منتخب مصر الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أقدم التهنئة لكل المصريين، المنظومة بأكملها والجمهور والإعلام واللاعبين والمسؤولين والجماهير، كنا بحاجة لهذا الانتصار ةجاء في وقته".

وأضاف: "اللاعبون قدموا مجهودًا كبيرًا ونفذوا كل التعليمات التي منحتها لهم وهذا كان السبب في الأداء المميز الذي قدمناه في الشوط الأولا والفريق البوركينابي قوي ومن الطبيعي أن يعدل وضعه".

وتابع: "أعذر اللاعبين على التراجع في المستوى الشوط الثاني لأن الجور كان حار جدا والرطوبة كانت عالية وكان عندي يقين شديد أن هذا الأمر سيحدث وقمت بتحذير اللاعبين منه ونجحنا في الحفاظ على الفوز والتقدم الذي أحرزناه في الشوط الأول".

وواصل حديثه: " قمنا بتغيير الطريقة حتى نحافظ على الفوز ومن المهم تحقيق الفوز في التصفيات لأن هناك 10 مباريات في التصفيات مث الدوري ووارد تكون هناك نتائج ومفاجآت خلال الفترة المقبلة".

واستكمل: "بدأنا بطريقة 3-5-2 وقمنا بتغيير الطريقة في الشوط الثاني على حسب سير المباراة".

وأوضح السبب في تغيير إمام عاشور حيث قال: "اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة وبإذن الله تكون إصابة بسيطة وسنتأكد غدًا من حالته".

وأشار إلى أن طريقة 3--2 طبقها بسبب عدم وجود ظهير أيسر، كما أنه كان يرغب في منح صلاح أدوار هجومية أكبر، موضحًا أنه في الشوط الثاني تم تغيير الطريقة إلى 4-3-3 عندما وجد فريق بوركينا فاسو متفوق.