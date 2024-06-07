الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 13.5 مليون جنيه

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية، في افتتاح 5 مساجد "إنشاء جديد وإحلال وتجديد" بمراكز: بني سويف، ببا، ناصر، بتكلفة إجمالية 13.5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وعمارة بيوت الله، وبالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وتقرر اليوم الجمعة افتتاح مسجد على نصر بقرية اهوة، ومسجد الأزهري بمركز ومدينة بني سويف بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه للمسجدين، بجانب افتتاح مسجدين بمركز ومدينة ببا بتكلفة تزيد علي 3.5 مليون جنيه، وهما مسجدا الشيخ ياسين بالمدينة والتقوى بقرية الفقاعي، علاوة على افتتاح مسجد كامل متولى ببهبشين مركز ناصر بتكلفة 2 مليون جنيه.

"أفضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة" موضوع خطبة الجمعة 7-6-2024

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 7 يونيو 2024م، الموافق 1 ذو الحجة 1445هـ، التي جاءت تحت عنوان "أفضلُ أعمالِ العشرِ الأولِ مِن ذِي الحجةِ".

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

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