الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كندا تقرر خفض بعثتها الدبلوماسية فى العراق

كندا
كندا

أعلنت كندا، أمس الخميس، خفض بعثتها الدبلوماسية في العراق وإغلاق مكتبها في أربيل، العام المقبل، مع انتهاء مهمتها ضمن التحالف الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الكندية إن "استراتيجية كندا للشرق الأوسط، والتي تم إنشاؤها في الأصل لمواجهة التهديد المباشر، الذي يمثله داعش في العراق وسوريا، وتأثيراته على الدول المجاورة لبنان والأردن، سوف تنتهي في شهر مارس 2025".

وأشارت إلى أنه "عندما تنتهي الاستراتيجية، سيتم تقليص الوجود الدبلوماسي لكندا في الأردن والعراق، وسيتم إغلاق مكتبنا في أربيل بإقليم كردستان".

وتشترك كندا كعضو رئيس في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، الذي تم تشكيله عام 2014 بعد سيطرة التنظيم على الموصل شمال العراق.

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