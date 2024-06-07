بسبب قانون العميل الأجنبى.. واشنطن تعاقب عشرات المسؤولين فى جورجيا

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، حظر منح التأشيرات الأميريكية لعشرات المسؤولين في جورجيا لدورهم في إقرار قانون العميل الأجنبي الذي يُنظر إليه على أنه مستوحى من روسيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن الشهر الماضي، أن بلاده تراجع علاقاتها مع الجمهورية السوفياتية السابقة، وتضع سياسة جديدة تتضمن تقييد منح التأشيرات ردًا على تمرير القانون.

وقالت الخارجية الأمريكية الخميس، إنها منعت "بضع عشرات" من الأشخاص، بينهم أعضاء في حزب الحلم الجورجي الحاكم والبرلمان، إضافة إلى مسؤولين أمنيين وأفراد عائلاتهم من الحصول على التأشيرة الأمريكية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "ما زلنا نأمل أن يعيد زعماء جورجيا النظر في تصرفاتهم، ويتخذوا خطوات للمضي قدما في تحقيق التطلعات الديمقراطية والأوروبية الأطلسية التي أعلنتها بلادهم منذ فترة طويلة".

وحذّر "لكن إذا لم يفعلوا ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية".

ولم يذكر ميلر أسماء الأفراد التزامًا بالقوانين الأميركية التي تضمن خصوصية سجلات التأشيرات، لكنه قال إن من بينهم جورجيين نشروا معلومات مضللة أو هاجموا المتظاهرين السلميين أو قاموا بترهيب المجتمع المدني.