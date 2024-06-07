مدرب بوركينا فاسو: لدينا حظوظ كبيرة فى التأهل للمونديال رغم الخسارة أمام منتخب مصر

أبدى براما تراوري، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، رضاه على أداء فريقه أمام منتخب مصر في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وخسر منتخب بوركينا فاسو أمام منتخب مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

وقال مدرب بوركينا فاسو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "منتخب مصر سجل هدفين مبكرين لكننا نجحنا في العودة إلى المباراة من جديد وكنا ندًا قويًا لمنتخب مصر على ملعبه ووسط جماهيره".

وأضاف: "من المبكر تحديد الفريق المتأهل لكأس العالم، مازال لدينا حظوظ كبيرة ومنتخب مصر لديه مواجهة صعبة مع غينيا بيساو".

وتابع: "من الصعب شرح سبب التباين في أداء فريقي بين الشوط الأول والثاني لكن في اعتقادي أن الهدفين المبكرين لمنتخب مصر كان سببًا رئيسيًا في عدم الظهور بالمستوى الحقيقي في الشوط الأول".

وواصل حديثه: "لا يوجد أي لوم على خط الدفاع بعد استقبال هدفين، ورغم استقبال هدفين لكن هذا لا يعني أن الدفاع سيء لكن الجميع كانوا على مستوى المباراة وفي الشوط الثاني كنا أقرب لتسجيل هدف التعادل".

وحقق منتخب مصر فوزا هاما على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

سجل هدفي الفراعنة محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 4 و7 من عمر الشوط الأول.

وجاء هدف بوركينا فاسو عن طريق لاسينا تراوري في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد منتخب مصر عند 9 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط في المركز الثالث.

جاء الهدف الأول للفراعنة مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من محمد صلاح من الجهة اليسرى ورأسية قوية من تريزيجيه في أقصى الزاوية اليمنى لحارس بوركينا فاسو.



بينما جاء الهدف الثاني عن طريق تريزيجيه في الدقيقة السابعة بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع بوركينا وسدد بقدمه اليسرى في الشباك.