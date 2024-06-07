طارق الخولى لـ "الشاهد": دستور جماعة الإخوان وضع "سفاحًا" فى الليل

قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأفعال الفجة التي وصل إليها جماعة الإخوان تمثلت في محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومنع القضاة من الدخول والخروج، ووصل للهتافات.

وأضاف "الخولي" خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن دستور جماعة الإخوان وضع "سفاحًا" في الليل، لافتًا إلى أنهم وضعوا مادة خاصة لأجل المستشارة تهاني الجبالي حتى لا يتم استمرارها في المحكمة الدستورية العليا.

وأشار إلى أن دستور جماعة الإخوان خرج ليتم مقاطعته من قبل القوى المدنية، وهنا بدأت القوى المدنية أن تستيقظ لنفسها، وقد تحول هذا الإدراك من الشعور بالخطر إلى قرار بأن هذا النظام لا يجب أن يستمر، وأن هذا النظام يشكل خطر على وجود الدولة المصرية نفسها وعلى الهوية المصرية.