الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوستن: السماح لأوكرانيا بتنفيذ ضربات محدودة داخل روسيا "مفيد للغاية"

لويد أوستن
لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الخميس، إن سياسة الولايات المتحدة الجديدة التي تم السماح بموجبها للجيش الأوكراني بتنفيذ ضربات محدودة داخل روسيا بذخائر أمريكية ستكون "مفيدة للغاية لتقدم الأوكرانيين".

وأضاف أوستن لشبكة CNN: "ما فعلناه هو تزويد أوكرانيا بالقدرة على التصدي للضربات، والرد على القوات الروسية التي تطلق النار عليهم، والقدرة على ضرب البطاريات المدفعية".

وجاءت تصريحات أوستن، والتي كانت على هامش حفل في نورماندي بمناسبة الذكرى الثمانين ليوم الإنزال، بعد أيام من سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بالذخائر الأمريكية، مع قصر الضربات على أهداف قريبة من حدود خاركيف التي تركز القوات الروسية عملياتها فيها.

وردًا على سؤال بشأن تراجع الدعم الأميركي لكييف، أجاب أوستن بأنه يعتقد أن هناك "دعمًا قويًا لأوكرانيا من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) على الرغم من الوقت الطويل الذي استغرقه تمرير حزمة المساعدات العسكرية لها في الكونجرس"، مستبعدًا أن يتوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند أوكرانيا.

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