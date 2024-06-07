الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق الخولى لـ:" الشاهد": الأخوان كانت لديهم خطة فى 28 يناير بسرقة الثورة

طارق الخولي
طارق الخولي

أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقة الأحزاب والسياسيين، أن بعض الشباب أخطئ لأنهم اعتبروا جماعة الأخوان هي جماعة سياسية ويجب احتوائها، العمل معها، والبعض الأخر، يرى أن يتم استخدام الجماعة، حتى نصل إلي أغرضنا لم يكن يعملوا أن ما يحدث هو العكس أن الأخوان كانوا بيشتغل القوي المدنية كي يصلوا لأهدافهم.

 

أضاف الخولي،  خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news:" وانا وبعض القوى كنا منتبهين لتخطيط الأخوان وكنا بندخل " خناقات" مع بعض التيارات المدنية، هذا التوقيت، بعدها جماعة الإخوان بدأت تتحدث عن 25 يناير، لافتًا:" أن 25 يناير نفسها ذكرى عيد الشرطة، وفي الوقت دا لقوى المدنية قالت احنا ننزل نعمل تظاهرة، لكن مكنش في بال حد أن هذه التظاهرة هتوسع وتؤدي إلي هذه الآثار، في الوقت دا هناك حراك لتظاهرات كتيرة واعتصامات، وسط القاهرة وخاصة شارع القصر العيني للموظفين".


وواصل:" جامعة الإخوان يوم 24 يناير 2011، أصدروا بيان نددوا فيه بالخروج يوم 25 يناير، رغم أنه كان قبلها عبى اتصال واجتماعات مع بعض القوى المدنية، أنهم ينزلوا في 25 يناير، لبعض فينا كان معترض أن الأخوان يكونوا جزء من المشهد، البعض الآخر كان متبني فكرة أننا نستخدم الإخوان".


واستكمل:" ظهر بعدها أن الإخوان طلعوا البيان دا عشان لو 25 يناير فشلت يبقوا هما في المنطقة الأمنة، وعلى الطرف الآخر نزلوا بعض الرموز منهم "البلتاجي" نزلوا أمام دار القضاء العالي، عشان يأكدوا أنهم كانوا موجودين، لما لقوا الموضوع كبر بدأوا يخططون أن 28 يناير هينزلوا يسرقوا هذه الثورة، ويسطروا عليهم، ويوجهوه لاستخدامتهم السياسية، وبالفعل يوم 28 يناير، كان لديهم خطة ثانية باقتحامات السجون وضرب الأقسام، عشان يعملوا حالة من الخلل الأمني في الدولة، بالاستعانة بقوى خارجية اخترقت الحدود ودخلت اقتحمت بعض السجون واخروجوا العناصر التي تم حبسها وفقًا لأحكام سابقة". 

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