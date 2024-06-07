الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد صلاح آخر المغادرين لأرضية الملعب بعد تحية الجماهير

محمد صلاح في مباراة
محمد صلاح في مباراة بوركينا فاسو

وجّه محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، التحية للجماهير المصرية التي تواجدت في ستاد القاهرة لمؤازرة الفراعنة أمام بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وقام محمد صلاح عقب المباراة بتوجيه التحية لجميع الجماهير المتواجدة، قبل أن يغادر الملعب متجهًا إلى غرفة خلع الملابس حيث كان آخر المغادرين.

وعقب المباراة، خاض اللاعبون البدلاء وحدة تدريبية لمدة ربع ساعة عقب انتهاء اللقاء مباشرةً قبل التوجه لغرفة خلع الملابس.

وحقق منتخب مصر الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

سجل هدفي الفراعنة محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 4 و7 من عمر الشوط الأول.

وجاء هدف بوركينا فاسو عن طريق لاسينا تراوري في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد منتخب مصر عند 9 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط في المركز الثالث.

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